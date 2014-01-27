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'Justin Bieber sınır dışı edilsin'

ABD’de uyuşturucu ve alkol etkisinde araba kullanmak suçundan gözaltına alınan şarkıcı Justin Bieber için ülkeden sınır dışı edilmesini öngören bir dilekçe kampanyası başlatıldı

27 Ocak 2014 14:21

Binlerce ABD vatandaşı, uyuşturucu ve alkol etkisinde araba sürerken gözaltına alınan Justin Bieber’ın sınır dışı edilmesi için başlatılan kampanyaya imza verdi.

Beyaz Saray, kamudan gelen dilekçelere cevap verdiği ‘We the People’ sayfasında açılan dilekçede, “ABD halkı olarak tehlikeli, dikkatsiz ve uyuşturucu kullancısı Justin Bieber’ın sınır dışı edilmesi ve yeşil kartının iptal edilmesini istiyoruz. Sadece insanlarımızın güvenliğini tehdit etmekle kalmıyor, ülkemizin gençleri üzerinde de kötü bir etki bırakıyor” ifadelerine yer verildi.

Kanadalı şarkıcıya karşı başlatılan kampanya 3 günde 30 binin üzerinde imza toplandı. Eğer dilekçe 100 binin üzerinde imza toplamayı başarırsa Beyaz Saray bu konuda açıklama yapmak zorunda kalacak. Ancak ABD göçmenlik yasalarına göre, bir kişi büyük çaplı bir suça karışmadığı ve bir yıldan fazla hapis cezası almadığı sürece vizesi iptal edilmiyor.

19 yaşındaki şarkıcı yaşadıklarının ardından Twitter hesabı üzerinden hayranlarına seslenerek, “Güçlü olun, Tanrı bizimle. Hayranlarım benim hayatımı değiştirdi, size hep minettar kalacağım” mesajını paylaştı.

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