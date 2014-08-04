Justin Bieber: Miranda beni gerçek bir erkek yapmaya söz verdi

Ünlü oyuncu Orlando Bloom’un İspanya’nın Ibiza adasındaki Cipriani Restoranı’nın önünde 20 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’i yumruklamasının gerçek nedeni ortaya çıktı.

Sunday People gazetesi konu ile ilgili özel haberinde Bieber’in iki yıl önce bir defilede tanıştığı ünlü model Miranda Kerr’in “onu gerçek bir erkek yapamaya söz verdiğini” söyleyerek övündüğünü; eski eşi ve çocuğunun annesi hakkında söylenen bu sözleri duyan 37 yaşındaki Bloom’un da kontrolünü kaybederek Bieber’e saldırdığını iddia etti.

Hürriyet'ten Birce Bora'nın haberine göre, 2012 yılında bir Victoria’s Secret defilesinin ardından Justin Bieber ve Miranda Kerr samimi görüntüler sergilemiş; Kerr ile Bloom’un evliliğinin sona ermesinde bu olayın da etkili olduğu iddia edilmişti.

Miranda Kerr ve Orlando Bloom 6 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı.

Kerr ve Bloom'un Flynn adında bir oğlu var.