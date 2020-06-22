Justin Bieber hakkındaki cinsel taciz iddialarını yalanladı

Şarkıcı Justin Bieber, hakkında çıkan 2014 yılında bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddialarını reddetti. Anlatılanların 'imkansız' olduğunu savunan Bieber "Twitter ve yetkililerle hukuki yollara başvurmak için çalıştığını" söyledi.

Bieber hakkında cinsel taciz iddiaları 20 Haziran'da Danielle isimli bir Twitter hesabından çıktı. Bieber ile 21 yaşındayken tanıştığını söyleyen Twitter kullanıcısı, Bieber'ın Mart 2014'te kendisi ve arkadaşlarını bir otele çağırdığını, daha sonra otelde bir odada kendisini taciz ettiğini söyledi.

Bieber hakkında cinsel taciz iddialarında bulunan hesap kısa süre içinde kapandı. Tweet'leri atan kişiye ulaşılamadı.

İddialar ilk olarak Bieber'ın menajeri tarafından yalanlandı. Alison Kaye, bahsedilen tarihte olayın yaşanmasının 'imkansız' olduğunu söyledi ve tweet'te adı geçen otelde kalınmadığını belirtti.

Aynı gün Justin Bieber ise konuya ilişkin tweet atarak bahsedilen günde başka bir yerde kaldığına dair fotoğraflar paylaştı ve o tarihte kız arkadaşı olan Selena Gomez'le olduğunu söyledi. Bieber, Twitter'da şunları yazdı: Bu hikâyede doğru bir taraf yok. Her cinsel taciz iddiası çok ciddiye alınmalı bu nedenle yanıt vermem gerekiyor. Ancak bu hikâye mümkün değil. Twitter ve yetkililerle hukuki yollara başvurmak için görüşüyorum"