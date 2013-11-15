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Bilim / Teknoloji

Justin Bieber kendi sosyal ağını kurdu

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’ın da desteğini arkasına alan yeni fotoğraf paylaşım platformu Shots of Me kullanıcılara sunuldu

15 Kasım 2013 15:29

Bugün için en popüler fotoğraf paylaşım platformu hiç şüphesiz Instagram'dan başkası değil. Fotoğraflara özel efektler eklenebilen ve diğer sosyal ağ kanallarıyla da ilintili çalışabilen Instagram'ın ardından bu kez gözler bu alanda gözlerini yeni yeni açan bir uygulamaya, Shots of Me'ye çevrildi. Ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın tam 1.1 milyon dolar yatırımda bulunduğu söz konusu uygulama RockLive isimli bir şirket tarafından geliştirildi.

Instagram ile aynı kulvarda olan Shots of Me, farklı olarak kullanıcıların akıllı telefonlarının ön kameralarını kullanarak kendilerini fotoğraflamaları ve bunu diğer takipçilerle paylaşabilmeleri mantığı üzerine kurulu bir uygulama. Yani uygulama bir nevi kullanıcıların vesikalık fotoğraflarının başkalarıyla paylaşılabilmesi mantığını taşıyor.

RockLive'inCEO'su John Shahidi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kullanıcıların diğer insanların fotoğraflarına bakmaktan keyif aldığını ve bundan hiç sıkılmadıklarını gözlemlediklerini, bu doğrultuda böylesi bir uygulamayı hayata geçirdiklerini kaydetti.

Şimdiden Justin Bieber gibi çok ünlü bir isimden yüklü miktarda para desteği alan Shots of Me şimdilik sadece iOS platformuna sunulmuş durumda ve ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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