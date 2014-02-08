Justin Bieber, 'istenmeyen kişi' ilan ediliyor

Müziğinden çok skandallarıyla gündemde kalmaya başlayan 19 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ABD'de 'istenmeyen kişi' ilan edilmek üzere.

Bieber, kısa süre önce komşusunun evine yumurtalarla saldırdığı gerekçesiyle evi polis tarafından basılarak kısa süreliğine gözaltına alındı. Genç sanatçı birkaç gün sonra, uyuşturucu ve alkollü halde araç kullandığı gerekçesiyle tutuklandı. Son olarak da Kanada'dan ABD 'ye uçtuğu özel jette görevli hostes ile pilotu taciz ettiği iddia edilen Justin Bieber'in, ABD'den sınır dışı edilmesi için girişim başlatıldı. Dilekçeye imza atan kişi sayısının 100 bini geçmesi durumunda Amerikan Hükümeti'nin 'olumlu yada olumsuz' yanıt verme sorumluluğu bulunan girişimin başlattığı kampanyada imza sayısı 252 bini aştı. Kanadalı şarkıcıyı, 'ABD'de istenmeyen kişi' ilan eden ve sınır dışı edilmesi için imza kampanyası başlatan 'ABD Halkı' adlı grup, ABD Başkanı Barack Obama'ya yolladıkları ve Beyaz Saray'ın internet sayfasında da yayınlanan dilekçelerinde, 'Biz Amerika Birleşik Devletleri halkı olarak, pop kültür dünyasında yanlış temsil edildiğimizi hissediyoruz. Biz tehlikeli, pervasız, yıkıcı ve uyuşturucu müptelası Justin Bieber'in Yeşil Kartı'nın iptal edilmesini ve kendisinin sınır dışı edilmesini istiyoruz. Bieber'in, yalnızca halkımızın güvenliğini tehdit etmekle kalmadığını, aynı zamanda ülkemizin gençliği üzerinde de korkunç bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Halk olarak, Justin Bieber'in bizim toplumumuzdan çıkarılmasını' istiyoruz' dedi.

Nafiz Albayrak'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Justin Bieber'in, ABD'den sınır dışı edilmesini sağlamak için şimdiye kadar 252 bini aşkın imza toplayan grubun çağrısı Beyaz Saray'da da yankı buldu. Beyaz Saray'a yapılan başvurularda, imza sayısının 100 bini bulması durumunda, ABD Hükümeti'nin resmi olarak 'olumlu yada olumsuz' görüş bildirme sorumluluğu bulunan dilekçe konusunda açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, dilekçeye kısa zamanda yanıt vereceklerini açıkladı. Carney, "Dilekçeler konusunda taahhüdümüz var. Kısa zamanda buna karşı bir yanıt gelecek" diye konuştu.

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'in, ABD'nin Miami kentinde uyuşturucu ve alkollü iken araç kullandığı gerekçesiyle tutuklandıktan sonra karakolda yapılan üst arama görüntüleri de yayınlandı. Karakolun güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Bieber, önce üzerindeki takıları çıkarıyor. Kapşonlu bir ceket giyen ve şortu ayak bileklerine kadar sarkan Bieber, üst araması yapan polisin isteği üzerine ayakkabılarını ve çoraplarını çıkarıyor. Bu sırada, görevli polisten yaklaşık beş adım uzaklaşan Bieber, polisin talimatı üzerine üst araması yapılacak noktaya geri dönüyor. Arama başladıktan sonra, Bieber'in iç çamaşırını yarıya kadar açık bırakacak biçimde sarkan şortu polis ve tarafından yukarı doğru çekiliyor.