T24 LogoT24 Logo
Magazin

Justin Bieber Instagram'da rekor kırdı; videosunu 1 milyon kişi izledi

Justin Bibeber, hayranlarının desteğiyle sosyal medyada en çok adından söz ettiren isimlerden biri olmayı başarıyor

24 Haziran 2013 10:50

Kanadalı genç pop yıldızı Justin Bieber, sosyal medyadaki popülerliğini Instagram ile yeniden kanıtladı. Bieber, Instagram’a koyduğu video 1 milyon beğeniye ulaşan ilk isim oldu. Instagram, video paylaşım özelliğini Perşembe günü sunmuştu.
 

Justin Bibeber, hayranlarının desteğiyle sosyal medyada en çok adından söz ettiren isimlerden biri olmayı başarıyor. Genç yıldız, Instagram’a yüklediği ilk videoyla, 1 milyon beğeniye ulaşan ilk kullanıcı oldu.

Instagram’ın sahibi Facebook, Mashable sitesine ’20 Haziran’da yaylaşılan videonun 1 milyon beğeniyi geçtiğini’ doğruladı.

Söz konusu videoda, Bieber yarı çıplak bir halde otel odasında hayranlarına mesaj gönderirken görülüyor. Bieber’ın Instagram’da 9 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Twitter’daki takipçi sayısı 40 milyon olan Bieber, Isntagram videosunun linkini mikroblog üzerinden paylaşarak, beğeni patlaması yaşanmasını sağladı.

Mashable, Instagram’ın video özelliğini kullanmaya başlayan diğer ünlüler arasında Madonna, LeBron James ve ABD’li ünlü şovmen Jimmy Fallon’un da olduğunu belirtti.

ETİKETLER

justin bieberinstagramvideoizleyici

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24