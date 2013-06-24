Justin Bieber Instagram'da rekor kırdı; videosunu 1 milyon kişi izledi

Kanadalı genç pop yıldızı Justin Bieber, sosyal medyadaki popülerliğini Instagram ile yeniden kanıtladı. Bieber, Instagram’a koyduğu video 1 milyon beğeniye ulaşan ilk isim oldu. Instagram, video paylaşım özelliğini Perşembe günü sunmuştu.





Justin Bibeber, hayranlarının desteğiyle sosyal medyada en çok adından söz ettiren isimlerden biri olmayı başarıyor. Genç yıldız, Instagram’a yüklediği ilk videoyla, 1 milyon beğeniye ulaşan ilk kullanıcı oldu.

Instagram’ın sahibi Facebook, Mashable sitesine ’20 Haziran’da yaylaşılan videonun 1 milyon beğeniyi geçtiğini’ doğruladı.

Söz konusu videoda, Bieber yarı çıplak bir halde otel odasında hayranlarına mesaj gönderirken görülüyor. Bieber’ın Instagram’da 9 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Twitter’daki takipçi sayısı 40 milyon olan Bieber, Isntagram videosunun linkini mikroblog üzerinden paylaşarak, beğeni patlaması yaşanmasını sağladı.

Mashable, Instagram’ın video özelliğini kullanmaya başlayan diğer ünlüler arasında Madonna, LeBron James ve ABD’li ünlü şovmen Jimmy Fallon’un da olduğunu belirtti.