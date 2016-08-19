"Justin Bieber, Instagram hesabını silerek 'bir Türkiye' kapattı"

Alman Die Welt gazetesi, Kanadalı genç pop müzik yıldızı Justin Bieber’ın Instagram hesabını kapatmasını, Türkiye’nin ‘ortadan kalkmasıyla' karşılaştırdı.

22 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, eski sevgilisi Selena Gomez'le yeni sevgilisi Sofia Richie arasında kalınca Instagram hesabını sildi. Bieber'ın sosyal medya hesabında 77.8 milyon takipçisi vardı.

Alman Die Welt gazetesi; Bieber’ın Instagram’daki 77.8 milyonluk takipçi sayısıyla Türkiye’nin nüfusu arasında ‘paralellik’ kurdu.

Gazete; 22 yaşındaki pop yıldızını ‘ti’ye aldığı ve Instagram'ı dünyaya benzettiği yorumunda, bu hesabın kapatılması için, “Düşünsenize, Türkiye bir anda ortadan yok olmuş gibi. Karadeniz’de beyaz bir leke. Maaselef bu ülke mevcut değil” ifadeleri kullanıldı.

Peki ama kariyeri Youtube'a koyduğu vidieolarla başlayan ve bir fenomen haline gelen Justin Bieber, neden 77 milyonda fazla takipçisi olan hesabını kapattı. İşte son bir hafta yaşananlar:

Bieber'ın, yeni sevgilisi Sofia Richie ile olan fotoğraflarına eski sevgilisi Selena Gomez'in hayranları binlerce yorum yazınca Justin tepki gösterdi. Bunun üzerine Selena Gomez de söze girince tartışma büyüdü.

Bunun üzerine Justin Bieber fotoğrafını şu sözlerle paylaştı: Eğer böyle nefret dolu mesajlar yazmaya devam ederseniz hesabımı korumaya alacağım. Gerçekten benim hayranımsanız bu kadar kötü olamazsınız.

Selena Gomez ise araya girdi ve şu yanıtı verdi: Eğer "nefretle" başa çıkamıyorsan sevgilinin fotoğraflarını paylaşmayı bırak. Bu sadece senle onun arasında özel kalmalı. Hayranlarına kızma. Onlar seni herkesten önce sevdi ve destekledi.

Justin Bieber'dan gelen yanıt ise biraz ağırdı: Geçmişte beni dikkat çekmek için kullanan insanların hala bunun için uğraş verdiğini görmek komik. Üzücü. Sevgilerimle...



İkinci yorum da hemen ardından yine Justin'den geldi: Ben kimsenin nefretini kabul etmek için yaratılmadım. Umarım hepiniz benim arkadaşlarıma ve birbirinize karşı kibar olmayı başarırsınız. Ve evet! 'Belieber'ları seviyorum.

"Delirmelerine şaşmamalı"

Ardından Selena Gomez, bu sözlere yanıt vermese de kendi hesabından hayranlarıyla çekilmiş fotoğraflarını koyarak "Bütün hayatım onlar. Benim için en değerlilersiniz. Her gün yaptığım şeyden mutlu olmamı sağladığınız için teşekkür ederim" dedi.

Ancak bununla yetinmeyen Gomez, 'Geçmişte defalarca aldatmış olanların affedici ve bağışlayıcı olanlara yüklenmesi de komik. Fanların neden delirdiğine şaşmamalı. Üzücü. Sevgilerimle' yazdı.

Zayn göndermesi ile son nokta

Bieber da bunun üzerine 'Ben aldattım... Oh, seni ve Zayn'ı unuttum!' yazarak Gomez'in kendisini eski One Direction elemanı Zayn Malik'le aldattığını iddia etti. Tüm bu karmaşa sonunda Justin Bieber Instagram hesabını tamamen sildi.