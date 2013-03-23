Justin Bieber için suikast planı mı hazırlandı?



Justin Bieber'ın cinsel organını vurmak için bir nişancıyla anlaşan Dana Martin, 1.650 pound ödül koyduğu iddia edildi.

15 yaşındaki bir kıza tecavüz edip öldürmekten hüküm giyen Dana Martin adlı bir mahkum, Justin Bieber’ın cinsel organını vurmak için bir nişancıyla anlaşarak 1.650 pound ödül koydu.

Alınan bilgilere göre, bu plan 19 yaşındaki Bieber ‘ın ‘New York Madison Square Garden ‘daki gösterisinden sonra yapıldı. Hapishanedeyken bir magazin dergisine konuşan Martin, Bieber ‘ın çok değiştiği için ölmesini istediğini ve planın hala gündeminde olduğunu belirtti. Amerikalı polisler Martin’in diğer kaçırma ve öldürme olaylarında da parmağı olabileceğinden şüpheleniyor. Bieber ‘ın menajeri ise ünlü şarkıcıyı ve hayranlarını korumak için her türlü önlemi aldıklarını ifade etti.