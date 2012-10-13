Justin Bieber hayranlarını kandırdı

Twitter'dan, kendisi ve tur menajerinin salı gecesi Tacoma Dome'daki gösteri sırasında mağdur olduğunu paylaşan Justin Bieber'ın aslında yeni video klibi için hayranlarını kandırdığı ortaya çıktı.

ABD'li ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın Washington'daki bir gösterisi sırasında bazı kişisel eşyalarının çalındığını kişisel bilgisayarının çalındığını ve birçok video ve fotoğrafını kaybettiğini Twitter hesabı üzerinden açıkladı.

Genç şarkıcıdan gelen açıklama üzerine internette Bieber’e ait olduğu iddia edilen çıplak bir fotoğraf yayılmaya başladı. Twitter’da sahte bir hesap şarkıcının görüntülerini ele geçirdiğini açıklayarak, Bieber’ın arkadaşlarıyla eğlenirken çektiği parti görüntülerini yayınladı.

Bieber, görüntüleri yayınlayan kullanıcıya ‘ne yaparsan yap hayranlarım beni bırakmayacak’ tweetini göndererek, gizli videoların haberini yapan sitelerin linklerini paylaştı. Herkesin görüntüleri merakla beklediği saatlerde son gülen Bieber oldu.

Şarkıcı, “14 yaşımdan beri, benim ve ailem hakkında birçok şey söylendi. Tanımadığım bir kızdan bebeğim olduğu, çıplak fotoğraflarım... Bugün bu söylentilerin gerçekten içindeyim’ diyerek bir video paylaştı. Ancak bu videonun Justin Bieber'ın son şarkısı ‘Beauty And A Beat’ın müzik klibi olduğu ortaya çıktı.

Bieber’ın kendi yönettiği klibin başında ‘Ekim 2012’de Justin Bieber’a ait 3 saatlik video görültüleri çalınmıştır. İzleyeceğiniz video yasa dışı yollarla bir blogger tarafında yüklenmiştir’ açıklaması yer alıyor.

Justin Bieber’ın ‘Beauty And A Beat’ şarkısına Nicki Minaj eşlik ediyor. Video daha ilk günden YouTube'da 4 milyondan fazla izlendi.