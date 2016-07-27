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Justin Bieber eşcinsel rolünü reddetti

Projede yer alması planlanan isimler arasında Bieber’ın eski sevgilisi Selena Gomez de var

27 Temmuz 2016 20:03

22 yaşındaki Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, 'Uber Girl' filmi için kendisine teklif edilen rolü reddetti. Bieber, senaryo gereği bir erkekle birlikte olması gereken sahnenin değişmesi gerektiğini, aksi halde filmde yer almayacağını söyledi.

New York Post’tan Richard Johnson’ın haberine göre, yazar Pete O’Neill’in kaleme aldığı ‘Uber Girl’ filminde bir popstarı canlandırması için Justin Bieber’a teklif götürüldü.  Ancak Bieber, senaryoda değişiklik yapılmazsa bu yapımda yer almayacağını söyledi.

 

Justin Bieber eşcinsel rolünü reddetti


Senaryoda Bieber’ın başka bir erkekle birlikte olduğu bir sahne yer alıyor. Yazar O’Neill, ‘Final sahnesinde bir erkek dansçıyla birlikte olması gerekiyordu, ancak Bieber bunu reddetti’ açıklaması yaptı.

Eski sevgilisine de teklif gidecek

Projede yer alması planlanan diğer isimler arasında Bieber’ın eski sevgilisi Selena GomezAriana Grande ve Mad Men’de Sally Draper rolüyle hafızalara kazınan aktris Kiernan Shipka da var.

Justin Bieber eşcinsel rolünü reddetti

Justin Bieber 2010 yılında CSI: Crime Scene Investigation diziside iki bölümde rol almıştı. 2011’de de Ben Stiller’ın ‘Zoolander No:2’ filminde görünmüştü.

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