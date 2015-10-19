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Justin Bieber, çıplak fotoğraflarıyla ilgili konuştu: Nasıl böyle bir şey yapabiliyorlar!

Kanadalı şarkıcının çıplak fotoğrafları, New York Daily News gazetesinde sansürlenerek yayımlanmıştı

19 Ekim 2015 21:16

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Jayde Pierce ile birlikteyken gizlice çekilen ve basına servis edilen çıplak fotoğrafları hakkında ilk kez konuştu.

Katıldığı bir televizyon programında, New York Daily gazetesinde sansürlenerek kullanılan ancak sansürsüz hallerini internette bulmanın mümkün olduğu fotoğraflarıyla ilgili konuşan Justin Bieber, "Haklarımın fazlaca ihlal edildiğini hissettim. Nasıl böyle bir şey yapabiliyorlar diye düşündüm. Sokağa adım atamıyorum. Ama insan en azından kendi evinde rahat hissetmeli, değil mi?" dedi.

Justin Bieber'ın çıplak fotoğrafları, New York Daily News gazetesinde yayınlanmış, gazetenin koyduğu sansüre rağmen Bieber'ı tamamen çıplak gösteren fotoğraflar da internette sıkça paylaşılmıştı.

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