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Kültür-Sanat

Justin Bieber Çin'de yasaklı!

”Justin Bieber yetenekli bir şarkıcı, fakat aynı zamanda tartışmalı bir isim”

21 Temmuz 2017 16:02

Justin Bieber'ın, Çin'de konser vermesi yasaklandı. Yetkililer sebep olarak Bieber'ın davranışlarını gösterdi.

Guardian’ın haberine göre, otoritelerce alınan kararla Justin Bieber, Çin Halk Cumhuriyeti’nde bundan sonra konser veremeyecek. Pekin Kültür Bürosu, Bieber’ın sahne dışında gösterdiği şiddet davranışları nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı. Büro, ”Justin Bieber yetenekli bir şarkıcı, fakat aynı zamanda tartışmalı bir isim” dedi.

Justin Bieber, dünya turunun Asya ayağına, Singapur, Japonya, Endonezya, Hong Kong ve Filipinler’de devam edecek.

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