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Justin Biber müziğe neden ara verdiğini açıkladı

"Sizinle bu yola çıktığım için çok müteşekkirim"

04 Ağustos 2017 17:22

Kanadalı şarkıcı Justin Biber müziğe ara verdiğini açıkladı. Sosyal medyadan duyurduğu açıklamada "Mükemmel olmayacağımın ve hatalar yapmaya devam edeceğimin çok farkındayım. Kariyerimin ‘sürdürülebilir’ olmasını istiyorum" denildi.

GazeteDuvar'ın Sky News'e dayandırdığı haberine göre, ‘Purpose’ turunu iptal etmesinden sonra, Justin Bieber, hayranlarına seslendi. Bieber, ”Sizinle bu yola çıktığım için çok müteşekkirim” dedi.

Bieber ayrıca, “Geçen yıllar, kim ve ne olmak istediğimi öğrenmemi sağladı. Geçmişteki kararlarım ve ilişkilerim, gelecekteki hayatımı etkilemeyecek. Mükemmel olmayacağımın ve hatalar yapmaya devam edeceğimin çok farkındayım. Kariyerimin ‘sürdürülebilir’ olmasını istiyorum” şeklinde açıklama yaptı.

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