Jüri üyesinin 50. doğum günü partisi

American “pop star” yarışmasının jüri üyesi Simon Cowell, 50. doğum gününü şatosunda ultra lüks bir partiyle kutladı. Onlarca ünlü ismin katıldığı parti için 1 milyon sterlin harcandı.



American Idol’ın ünlü jüri üyesi Simon Cowell 50. yaş gününe VIP partiyle girdi. Cowell, İngiltere’nin Hertfordshire şehrindeki şatosunda 400 misafirini ağırladı. Ultra lüks partiye aktör Kevin Spacey, ünlü model Naomi Campbell, Kate Moss ve Cheryl Cole gibi isimler katıldı.



Özel çadır kuruldu



Davet edilen Elton John, Jennifer Lopez gibi isimlerin yer almadığı partide, dünyanın en ünlü jüri üyesi, yemekten müziğe ve dekora kadar 1 milyon sterlin (2.4 milyon lira) harcadı. Simon Cowell parti için lüks malikanesinin dışına çadır kurarak misafirlerini ağırladı.