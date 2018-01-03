Jüri kararını açıkladı; Hakan Atilla 5 ayrı suçtan suçlu bulundu

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla 21 ay önce Miami'de tutuklanan iş adamı Reza Zarrab'ın "tanık" olarak ifade verdiği davada jüri, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkındaki kararını açıkladı. "ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma, kara para aklamak için kumpas kurma" iddialarından suçlu bulunan Atilla, kara para aklama suçlamasından beraat etti.

Jüri, hâkim Richard Berman'a bir not göndererek "Bazı konularda mutabık kalıp diğerlerinde ayrışırsak ne olur?" diye sormuş, bunun üzerine müzakerelere devam etmeleri yanıtını almıştı.

Jüri üyeleri kararın açıklanmasının ardından mahkemede özel bir kapıdan dışarı çıkarıldı.Basına açıklama yapmak konusunda kısıtlılıkları kaldırılan jüri üyelerinin açıklama yapıp yapmayacağı bilinmiyor.

TIKLAYIN - Hakan Atilla ifadesinde neler söyledi?

Atilla'nın avukatından ilk yorum

Jürinin Hakan Atilla hakkındaki kararına ilişkin değerlendirmede bulunan avukat Victor Rocco "Bence davalar hiçbir zaman mükemmel değildir. Bu dava da mükemmel değildi. Temyiz mahkemeleri zaten bu yüzden var." yorumunda bulundu. Atilla'nın avukatlarından Cathy Fleming de "Bu daha ilk round" ifadesini kullandı.

Savcılıktan Hakan Atilla açıklaması

New York Eyaleti Güney Bölgesi Savcılığı, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın kendisine yöneltilen 6 suçun 5’inden suçlu bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı. Atilla’nın, 'ABD yaptırımlarını geçen İran petrolünden milyarlarca dolar kaçıran gizli bir şemanın parçası olarak ABD Hazine Bakanlığı yetkililerine tekrar eden şekilde yalan söylediğinin ve belgelerde sahtecilik yaptığının' kaydedildiği açıklamada, "Atilla’nın tercihinin sonucu, Amerikan mahkemesinde suçlu bulunmak oldu" ifadelerine yer verildi.

Yabancı banka ve bankacıların önünde 'seçim hakkı' olduğunu belirten açıklamada, “İran ya da yaptırıma tabi diğer halkların ABD yasalarından kaçmasına kasten yardım etmeyi seçebilirsiniz ya da ABD Doları’yla işlem yapılan uluslararası bankacılık toplumunun bir parçası olabilirsiniz. Ama ikisini de yapamazsınız” dendi.

Savcılık açıklamasının tam metnini okumak için tıklayın...

Atilla'nın eşi gözyaşlarını tutamadı

Mahkemeyi başından itibaren takip eden Law360 muhabiri Pete Brush, kararın okunması sırasında Mehmet Hakan Atilla’nın çok az tepki verdiğini aktardı. Karar açıklandığında Atilla’nın eşi Burçin Atilla ise gözyaşlarına boğuldu. Burçin Atilla kararın ardından basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadan mahkeme salonundan ayrıldı.

Duruşma öncesinde salona getirilen eşini ilk sıradan izleyen Burçin Atilla, ayağa kalkarak eşini iki yanağından öperek sarıldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Sivil kıyafetlerle kelepçesiz halde salona alınan Hakan Atilla ise eşine gülümseyerek karşılık verdikten sonra avukatlarının yanına oturdu.

Cezaya hâkim Berman karar verecek

Bundan sonra Atilla hakkında ne kadar ceza verileceğine davanın hâkimi Berman karar verecek. Davada sadece sanık Mehmet Hakan Atilla ve tutuklu tanık Reza Zarrab hakkında karar çıkacak. ABD yargı sisteminde gıyabi yargılama olmadıgı için, eski Ekonomi Zafer Çaglayan'ın da aralarında olduğu "firari sanık" statüsündeki 7 kişi hakkında hüküm verilmeyecek. Türk bankaları ile ilgili olası bir ceza ya da yaptırım kararı ise daha sonra ABD Hazine Bakanlığı tarafından verilecek.

Şimdi ne olacak?

Yargıç Berman'ın ayrı bir duruşmada tarafları bir araya getirip sanığa verdiği cezayı açıklaması öngörülüyor. Ceza duruşması 11 Nisan’da olacakmış, yani Atilla’nin ne kadar hapis cezası aldığı ve gerekçeleri 11 Nisan’da açıklanacak.

Suçunu kabul eden ve savcılıkla anlaşma yoluna giderek, tanıklık yapan Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab için verilecek cezanın belirlenmesinde iddia makamının bildireceği görüş de rol oynayacak.

Yapılan anlaşma kapsamında, savcılığın Berman'a bir dilekçe sunması ve bu dilekçede de Zarrab'ın tanıklığının iddia makamının davasına ne kadar yardımcı olduğunu anlatarak, ceza indirimi talebi olup olmadığını aktarması bekleniyor.

Yargıç Berman'ın Zarrab ile ilgili ceza kararında savcılığın görüşünü göz önünde bulundurması öngörülüyor.

Ses kaydı dinletildi

Ayrıca jüri üyelerine Reza Zarrab, Süleyman Aslan ve Zafer Çağlayan arasındaki bir telekonferansın kaydı da dinletildi. Mayıs 2013 tarihli ses kaydına göre Hakan Atilla, Çağlayan, Zarrab ve Aslan arasında yapılan görüşmeye çocuklarını okula bırakması gerektiği için katılamıyor. Zafer Çağlayan, Atilla için 'Kılıbıkmış ya' ifadesini kullanıyor.

Hakan Atilla'ya yöneltilen suçlamalar

Sanıklara iddianamede altı suçlama yöneltiliyor:

- ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma, (Üst ceza sınırı 5 yıl)

- Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma, (Üst ceza sınırı 20 yıl)

- Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma, (Üst ceza sınırı 30 yıl)

- Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma, (Üst ceza sınırı 30 yıl)

- Kara para aklamak için kumpas kurma.(Üst ceza sınırı 20 yıl)

- Kara para aklama,