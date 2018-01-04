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Dünya

Jüri kararı sonrası savcılıktan Hakan Atilla açıklaması

"ABD Hazine Bakanlığı yetkililerine tekrar eden şekilde yalan söylerseniz ve belgelerde sahtecilik yaparsanız, sonuçlarına hazırlanmanız gerekir"

04 Ocak 2018 02:47

New York Eyaleti Güney Bölgesi Savcılığı, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın kendisine yöneltilen 6 suçun 5’inden suçlu bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı. Atilla’nın, 'ABD yaptırımlarını geçen İran petrolünden milyarlarca dolar kaçıran gizli bir şemanın parçası olarak ABD Hazine Bakanlığı yetkililerine tekrar eden şekilde yalan söylediğinin ve belgelerde sahtecilik yaptığının' kaydedildiği açıklamada, "Atilla’nın tercihinin sonucu, Amerikan mahkemesinde suçlu bulunmak oldu" ifadelerine yer verildi. 

Yabancı banka ve bankacıların önünde 'seçim hakkı' olduğunu belirten açıklamada, “İran ya da yaptırıma tabi diğer halklarına ABD yasalarından kaçmasına kasten yardım etmeyi seçebilirsiniz ya da ABD Doları’yla işlem yapılan uluslararası bankacılık toplumunun bir parçası olabilirsiniz. Ama ikisini de yapamazsınız” dendi. 

'Görevdeki New York Eyaleti Güney Bölgesi Başsavcısı Joon H. Kim’in Hakan Atilla’nın mahkumiyetine dair açıklaması’ başlığıyla savcılık tarafından yayınlanan belgede şu ifadelere yer verildi:

“Bugün, kapsamlı, adil ve açık bir yargılamadan sonra jüri oybirliğiyle Halkbank’ın üst düzey yöneticisi Hakan Atilla’yı suçlu buldu. Reza Zarrab’ın daha önce suçunu kabul ederek anlaşmaya gitmesiyle birlikte, İran’a yönelik yaptırımlara milyar dolarlık delik açan büyük ve utanmaz şemanın kalbindeki iki adam, ciddi federal suçlamalardan mahkum edildi. 

"Atilla’nın tercihinin sonucu, Amerikan mahkemesinde suçlu bulunmak oldu"

Yabancı banka ve bankacıların seçim hakkı var: İran ya da yaptırıma tabi diğer halklarına ABD yasalarından kaçmasına kasten yardım etmeyi seçebilirsiniz ya da ABD Doları’yla işlem yapılan uluslararası bankacılık toplumunun bir parçası olabilirsiniz. Ama ikisini de yapamazsınız. 

Eğer, Atilla’nın yaptığı gibi -ABD yaptırımlarını geçen İran petrolünden milyarlarca dolar kaçıran gizli bir şemanın parçası olarak- ABD Hazine Bakanlığı yetkililerine tekrar eden şekilde yalan söylerseniz ve belgelerde sahtecilik yaparsanız, sonuçlarına hazırlanmanız gerekir. Atilla’nın tercihinin sonucu, Amerikan mahkemesinde suçlu bulunmak oldu."

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