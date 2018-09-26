Jürgen Klopp'un gizli içecek tarifi

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, takımını yıllar sonra Premier Lig'de şampiyon yapmak için her yolu deniyor.

Jürgen Klopp, Liverpool'da besin kontrolleri ve taç atışı antrenörünün ardından başka bir yeniliğe daha imza attı.

Bild'in haberine göre Alman çalıştırıcı, 35 yaşında Dünya yüzme şampiyonu olan Mark Warnecke'nin tarifi olan iki mineral içeceğini oyuncularına içiriyor.

Ağaç kavunu ve portakal barındıran bu içecekler, takımın rejenerasyon sürecini hızlandırmaya yarıyor.

İngiltere Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yoğun maç temposu olan Liverpool'un Warnecke'den yardım aldığı ifade edildi.

Warnecke, bundan önce başka bir yüzücü olan Dara Torres'le bu formülünü paylaşmış ve Torres'i 41 yaşında yeniden yüzmenin zirvesine çıkarmıştı.