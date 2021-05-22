Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak açıklaması: Karar vereceğiz

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Menajeri Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın geleceği konusunda henüz bir karar vermediklerini ifade etti.

Ara transfer döneminde 18 milyon sterlinlik satın alma opsiyonuyla Schalke'den kiralanan Ozan Kabak takımda kalmak istiyor. Menajer Jürgen Klopp ise genç oyuncuyla ilgili henüz net bir karar verilmediğini belirtti.

Ozan Kabak'ın iyi bir sezon geçirdiğini dile getiren Jürgen Klopp, "Ozan harika bir iş çıkardı, inanılmazdı. Şimdiden harika deneyime sahip genç bir oyuncu olduğunu unutmamak gerekiyor. Farklı kulüplerde oynadı, Türkiye'den Almanya'ya çok genç yaşta gitti. Almanya'da zor koşullardaki iki kulüpte oynadı" diye konuştu.

"Karar vermek için yeterince zamanımız var"

Klopp milli oyuncu hakkında karar vermek için sezon sonunu beklediklerini vurgulayarak, "Adapte olması zaman aldı ama bizim için çok iyi şeyler yaptı. Gelecek hakkında konuşup son maçtan sonra karar vereceğiz. Açıkçası bunun için yeterince zaman var. Söylenecek başka bir şey yok" dedi.

Ozan Kabak: Henüz Jürgen ile görüşmedik

Ozan Kabak ise verdiği demeçte Liverpool'da mutlu olduğunu ve Anfield'da kalmak istediğini söyledi ve şöyle konuştu:

"Jürgen Klopp gibi bir teknik direktörle, birçok yıldız futbolcuyla çalıştım. Onlarla antrenman yapmak bile gelişmenizi sağlıyor. Liverpool'dan bahsediyoruz. Elbette kalmak istiyorum.Jürgen ile henüz geleceğim hakkında konuşmadık. Gelecek sezon nerede olacağımı göreceğiz. Fakat ne olursa olsun kulüpteki herkese, benim için yaptıklarından dolayı minnettarım."

Ozan Kabak, Liverpool formasıyla 9'u Premier Lig ve 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 13 maça çıktı.

Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ilk dörtte yer alma mücadelesi veren Liverpool ligin son maçında Crystal Palace'ı konuk edecek.