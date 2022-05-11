Jurgen Klopp'tan Erling Haaland yorumu: "Canavar"

Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, şampiyonluk yarışındaki rakibi Manchester City'nin kadrosuna kattığı Erling Haaland için 'canavar' ifadesini kullandı.

Premier Lig'in 33. hafta erteleme maçında Liverpool, deplasmanda Aston Villa'yı Joel Matip ve Sadio Mane'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Jurgen Klopp, Manchester City'nin kadrosuna kattığı Erling Haaland transfer için ilginç bir benzetme yaptı.

Alman hoca Sky Sports'a verdiği demeçte, "Haaland çok iyi bir oyuncu. Manchester City hiçbir zaman tek bir oyuncuyla maç kazanan bir takımda olmadı ve olmayacak. Belirli bir oynama şekilleri var. Erling, çok fazla gol atabileceğini fark edecek ve buna bayılacak. Haaland gerçek bir canavar. Dortmund'ta birkaç kez sakatlandı ama formda olduğunda gerçek bir canavar. Ne yazık ki gerçekten çok iyi bir transfer" ifadelerini kullandı.

Manchester City, Haaland'ı duyurdu

Manchester City yaptığı açıklama ile Erling Haaland'ın transferi konusunda Borussia Dortmund ile prensip anlaşmalarına vardıklarını duyurdu. Buna göre Norveçli oyuncu 1 Temmuz 2022'den itibaren Manchester City kadrosuna katılacak.

Haaland'ın imza parası ve yıllık ücretlerle beraber City'ye 200 milyon Euro civarında maliyeti olması bekleniyor.