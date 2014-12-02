Jurgen Klopp: Sürekli başarı isteyen Bayern Münih'i desteklesin

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Jurgen Klopp, istifa edeceği yönündeki iddialara, "Sürekli başarı isteyen Bayern'i tutsun" diyerek karşılık verdi.

Futbolda sadece güzel günler görülmeyeceğini dile getiren deneyimli hoca, "Savaşçı biriyim ve 2012'den daha iyi bir antrenörüm. Ancak puan tablosuna baktığınızda ne yazık ki böyle gözükmüyor. İstifa edecek biri de değilim. Bir işi ya tam yaparım ya da hiç başlamam. Dortmund istediği sürece devam edeceğim. Hoffenheim'a 14-0 falan kaybedersek o zaman istifayı düşünürüm" dedi.

Taraftarların takımı ıslıklaması ile ilgili olarak ise Klopp, "Tüm eleştirileri anlıyorum. Bu insani bir durum. Islıkları da anlıyorum. Sadece, ıslıklayanlar şunu kendilerine sormalı, bu ıslıklar o anda bir sınavı geçemeyen insanlara yardımcı olacak mı? Eğer şu anda yaşadığımız krizle başa çıkamayan varsa ve sadece başarı istiyorsa o zaman tek bir şansı var; Bayern Münih'i tutmak" diye konuştu.