Jürgen Klopp: Neredeyse ağlayacaktım

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, son maçında zirve hesapları yapan ekiplerden Arsenal'i 5-1'le geçti. Maçta Muhammed Salah'ın, Roberto Firmino'ya yaptığı jest, menajer Jürgen Klopp'u duygulandırdı.

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Arsenal'i 5-1 yendikleri maç sonrası şampiyonluk için temkinli konuştu, Muhammed Salah'ın Roberto Firmino'ya yaptığı jeste ise ayrı bir parantez açtı.

"Bu, taraftarlar ve gazetecilerin oynadığı bir oyundur"

"Her gün Arsenal'i 5-1 yenmiyorsunuz" diyen Jürgen Klopp, "Ancak daha iyi oynadığınız günler de oldu. Bazı maçlarda daha iyi savunma yaptık" dedi.

Şampiyonluk için temkinli konuşan Alman çalıştırıcı, "Dünyanın en zeki insanı değilim; ancak salak da değilim. Şu anda ligin ortasında ve beş gün sonra Manchester City deplasmanına gideceğiz. Bu dönemde arada kaç puan fark olduğunu konuşmak, taraftarlar ve gazetecilerin oynadığı bir oyundur" ifadelerkini kullandı.

"Neredeyse ağlayacaktım"

Arsenal'in 1-0 öne geçtiği maçta üst üste attığı iki golle takımını 2-1 öne geçiren Roberto Firmino ise galibiyetin kilit isimlerinden biri oldu. Ancak Muhammed Salah'ın Brezilyalıya jestine Jürgen Klopp da duyarsız kalamadı.

İlk yarıyı Liverpool 4-1 önde tamamlarken, ikinci yarıda Kolasinac'ın müdahelesiyle Lovren yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Takımın penaltıcısı Muhammed Salah, beyaz noktaya gitmezken; Roberto Firmino'ya topu bıraktı ve Brezilyalının hat-trick ile maçı tamamlamasına imkan tanıdı.

Bu hareketi değerlendiren Jürgen Klopp, "İkinci yarıda maçın bittiğini biliyorduk ve karşılaşmayı kontrol etmeye gittik. Kazanılan penaltıda Muhammed Salah, topu Bobby'ye (Firmino) bıraktı ve neredeyse ağlayacaktım. Hepimiz Mo'nun (Muhammed Salah) goller atmak istediğini biliyorduk. Harika bir şeydi" diye konuştu.