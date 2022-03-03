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Spor

Jürgen Klopp, Liverpool ile bir ilki başardı

03 Mart 2022 12:07

İngiltere FA Cup 5. tur maçında Liverpool, Norwich City'yi kendi sahasında 2-1 mağlup ederek turnuvada bir üst tura yükseldi.

Ekim 2015'ten beri başında olduğu İngiltere Premier League ekibi Liverpool ile çeşitli başarılara imza atan Jürgen Klopp, bir ilke daha imza attı. FA Cup'ta Norwich'i eleyerek çeyrek finale yükselen Liverpool, Klopp ile ilk kez FA Cup'ta çeyrek finali gördü.

Liverpool'un gollerini 27 ve 39'da Takumi Minamino atarken, Norwich City'nin tek sayısı 76'da Lukas Rupp'tan geldi.

Premier League'de bir maçı eksik olan Liverpool, lider Manchester City'yi 6 puan geriden takip ederken, son 14 resmi maçında 11 galibiyet, 3 beaberlik aldı ve hiç yenilmedi.

 

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