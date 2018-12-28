"Jürgen Klopp bana hiç iyi davranmadı"

İngiltere Premier Lig'in zirvesinde yer alan Liverpool'un İspanyol sol beki Alberto Moreno, teknik direktör Jürgen Klopp'un oyuncu yönetimini eleştirdi.

Cadena Ser'e konuşan İspanyol sol bek Alberto Moreno, "Doğruyu söylemek gerekirse, burada iyi hissetmiyorum. Bu takım için her şeyimi verdim. Sakatlandım. Fakat sakatlıktan döndükten sonra çok çaba göstermeme rağmen bana bir fırsat verildiğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Birçok oyuncunun sakatlıktan sonra anında forma şansı bulamadığının farkında olduğunu fakat umutsuz olduğunu söyleyen Moreno, “Anında forma giymeyi beklemiyordum. Bu birçok oyuncu için normal bir durum, ancak Klopp sakatlığımdan sonra benimle hiç iyi bir iletişim kurmadı" dedi.

Liverpool'un sözleşme yenilemeye yakın olmadığını söyleyen ve İspanya'ya geri dönme şansı olabileceğini değerlendiren tecrübeli sol bek, “Liverpool sözleşme yenilemek için bir çaba göstermedi. Burada beşinci senemi geçiriyorum. Ocak ayında gelebilecek tekliflere açığım. Açıkçası İspanya'ya geri dönmeyi düşünüyorum. İngiltere'de çok yoruldum" şeklinde konuştu.