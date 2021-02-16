Jürgen Klopp, ayrılık iddialarına yanıt verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un kötü gidişatı sonrası gözler Jürgen Kloop'a çevrildi. Olumsuz sonuçları değerlendiren Alman teknik direktör, "Takımdan ayrılmaya niyetim yok" dedi.

İngiliz ekibi, Premier Lig'de çıktığı son 3 maçını da kaybetti. Lider Manchester City'nin 13 puan gerisine düşen Liverpool'da gözler Jürgen Kloop'a çevrildi.

Liverpool'u 30 yıl aradan sonra şampiyon yapan ve ayrılık söylentilerine cevap veren Alman teknik adam, "Takımdan ayrılmaya niyetim yok, durumu düzelteceğim" dedi.

Kötü gidişatı kabul eden 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Düzelmek için hep birlikte savaşacağız" ifadesini kullandı.

Jürgen Kloop yakın zamanda annesini kaybetmiş ve ülkeler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle cenazeye katılamamıştı.

Bu dönem form düşüklüğü yaşadığını da belirten Alman teknik adam, "İyi görünmeyebilirim. Çünkü hava soğuk. Sakallarım grileşiyor, fazla uyuyamıyorum, gözlerim yorgun görünüyor ama enerji doluyum" diye konuştu.

Jürgen Kloop bu süreçte özel bir desteğe ihtiyacı olmadığının da altını çizdi.