'Jurassic Park' İstanbul'da!

T24 - “Jurassic Park” filminin danışmanları tarafından tasarlanan, 70 dinozorun birebir maketinin yer aldığı “Jurassic Land” adlı dinozor parkı açıldı.



Bayrampaşa'da bulunan Forum İstanbul Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, 10 bin metrekarelik alanda kurulan parkın açılışı, parkın kurucu ortakları Talya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Sayder ve Figen Teker, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren ve davetliler tarafından yapıldı.



Açılışta konuşan, Rahmi Sayder, yaklaşık 1 yıl önce bir hayalle yola çıktıklarını, parkın yüzde yüz Türk sermayesiyle kurulduğunu belirterek, “Talya tarafından kurulan Jurassic Land, farklı kompleksleri bir araya getirerek, dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Bu dev tesis, Türk mühendisleri tarafından yaklaşık 8 ayda inşa edildi” dedi.



Sayder, parkın, meraklıları, dinozorların dünyasını keşfetmeye davet ettiğini, soyları 65 milyon yıl önce tükenmiş olan gezegenin en görkemli canlılarının Jurassic Land ile yeniden hayat bulduğunu kaydetti.



Eğitim ile eğlenceyi birleştiren “edutainment” konseptiyle tasarlanan parkda, 70 dinozorun birebir maketinin yer aldığını anlatan Sayder, “Benzersiz müzesi, Türkiye'nin en büyük 6 boyutlu sineması, eğlenirken öğrenme imkanı sunan laboratuvarı ve özel ürünlerin yer aldığı mağazası ile çocuklar kadar büyüklerin de ilgisini çekecek. Jurassic Land, tüm aile fertlerinin birlikte vakit geçirebilecekleri yepyeni bir aktivite alanı olacak” diye konuştu.



Sayder, Los Angeles'deki orijinal Jurassic Park'ın tasarımını da üstlenen Amerikalı NK&A şirketinin danışmanlığında kurulan Jurassic Land'ın, kapladığı alan ve bölümleriyle dünyanın en büyük dinozor eğlence parklarından biri olma özelliğine sahip olduğunu vurguladı.



Parkta, maceranın müzede başladığını ifade eden Sayder, “Farklı dönemlere ait dinozor iskeletlerinin ve yumurtalarının sergilendiği müze bölümünde, dinozorların yaşadığı döneme ait bilgiler çocuklarla paylaşılıyor. Müzeden sonra sıra Jurassic Land'ı keşfetmeye geliyor. Jurassic Land macerası sırasında çocukları pek çok sürpriz bekliyor” dedi.



Parkın, 10 milyon dolara mal olduğu belirtildi.







