Jurassic Park gerçek olacak mı?

Steven Spielberg'in tarihöncesi dinozorların tekrar canlandırılmasını konu eden filmi Jurassic Park'takine benzer bir biçimde, nesli tükenmiş türlerin klonlama yoluyla yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmalar hız kazandı.



Japon bilim adamları, 16 yıldır donmuş halde bulunan fareyi kopyalamayı başardı. Japonya'nın Yokohama kentindeki RIKEN araştırma enstitüsüne bağlı Gelişimsel Biyoloji Merkezi'nden fare kopyalama uzmanı Teruhiko Wakayama ve meslektaşları, farenin hücre zarları, donmadan ötürü çatlamış olduğu halde, hayvanı kopyalamayı başardı.



Çalışmalarını, "Proceedings of the National Academy of Sciences" adlı bilimsel dergide kaleme alan araştırmacılar, "hücre çekirdeği transfer tekniklerinin, hayvanların yeniden canlandırılmasında kullanılabileceğini" belirttiler. Makalede, bu tekniğin ayrıca, genetik stoklar oluşturularak, korunması gereken türlere ait genetik bilgilerin sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlayacağı belirtildi.



Araştırmacılar tekniğin, "organizma parçalarının dondurularak uzun süreler saklanması yoluyla, değerli genetik stokların oluşturulabilmesine ve ileride gerekli olduğunda kullanılabilmesine imkan sağladığını" belirttiler.



Wakayama'nın ekibi, kopya farelerin oluşturulması için, klasik hücre çekirdeği transfer yöntemini kullandı. Yumurta hücresinden hücre çekirdeği çıkarıldı ve yumurtaya bunun yerine, kopyası yetiştirilecek olan donmuş hayvanın normal bir hücresinden hücre çekirdeği alınarak yerleştirildi.



Ardından doğru biçimde kimyasal ve elektriksel tetikleme yapılarak, yumurta hücresinin, tıpkı bir sperm hücresiyle döllenmiş gibi bölünerek çoğalmaya başlaması sağlandı.



Araştırmacılar makalelerinde, "hücre çekirdeği transferi yöntemi bizlere, türü tükenme tehlikesi altında olan memelileri koruma imkanı sağlıyor" şeklinde yazdı.



"Donmuş mamut" kopyalanabilecek mi?



Araştırmacılar, soyu tükenmiş hayvanların yeniden yaratılmasının, bunlara ait canlı ve genetiği deforme olmamış hücrelere ulaşılmadığı sürece, mümkün olmadığını da belirttiler.



Araştırmacılar, "donmuş durumda elde edilebilen, mamut gibi türü tükenmiş hayvanların canlı hücreleri elde edilemeyeceği için ve geriye kalan genetik maddeler deforme olmuş olacağı için, kopyalanarak yeniden canlandırılmaları, uygulanabilir değildir" dediler.



Rus bilim adamları Sibirya'da, 40.000 yıl önce donarak ölmüş bir mamut kalıntısı bulmuşlardı. Wakayama'nın ekibi, bu tür kalıntılardan klonlama yapmanın, kullanılabilir hücre çekirdeği bulunmasına bağlı olduğunu vurguladılar.