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Kültür-Sanat

'Jurassic Park 4'ün tarihi kesinleşti

Önce 2005'te gösterime gireceği söylenen, ardından bu tarih 2008'e ertelenen ama bir türlü çekilemeyen 'Jurassic Park 4' için gösterim tarihi nihayet belli oldu

12 Ocak 2013 21:18

 

Dev dinozorlar geri dönüyor. 'Jurassic Park' serisi dördüncü filmiyle 13 Haziran 2014 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak. Daha önce de defalarca öne sürülen iddia bu kez resmiyete kavuştu.
 
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Serinin ilk iki filmini yöneten Steven Spielberg, bu kez yönetmen koltuğundan ayrılıp filmin yapımcılığını üstlenecek.
 
Universal Stüdyoları’nın seçeceği yönetmenle devam edecek filmin 3 boyutlu çekilmesi planlar arasında. Serinin ilk filmi ise üç boyutlu formatıyla Nisan’da tekrar sinemalarda olacak.
 
Serinin ilk filmi 914 milyon, üç 'Jurassic Park' filmi toplamda 2 milyar dolar gişe yapmıştı.
 
2011 Comic-Con festivalinde 'The Adventures of Tintin'in tanıtımı sırasında soruları cevaplayan Spielberg, yakın gelecekte filmin yapılmasını istediğini belirtmişti.
 
2014 yazında vizyona girecek 'Jurassic Park’ı gişede iddialı yapımlar bekliyor. Aynı dönemde 'Transformers', 'Hobbit', 'X-Men', 'Örümcek Adam' ve 'Maymunlar Cehennemi' vizyona girecek diğer devam filmleri.

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