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Spor

Jupp Heynckes, Bayern Münih'e döndü

Bayern Münih, tecrübeli teknik adam ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı İSTANBUL, (DHA) - Almanya Ligi ekiplerinden Bayern Münih, Jupp Heynckes ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı

06 Ekim 2017 20:00

Bayern Münih, tecrübeli teknik adam ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı

İSTANBUL, (DHA) - Almanya Ligi ekiplerinden Bayern Münih, Jupp Heynckes ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
Carlo Ancelotti ile yollarını ayırarak, teknik direktörlük koltuğu için arayışlara başlayan Münih ekibi, 72 yaşındaki teknik adam Heynckes\'te karar kıldı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, \"Jupp Heynckes ile 30 Haziran 2018\'de sona erecek bir sözleşme imzalanmıştır\" denildi.
Bayern Münih\'i 2012/2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde şampiyonluğa ulaştıran Heynckes, daha sonra emeklilik kararı almıştı. 

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