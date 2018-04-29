Jüpiter'i hiç bu kadar yakından görmemiştiniz

Bu fotoğrafta Jüpiter'in güney kutbu ve gezegenin bitmek bilmeyen türbülanslarla dolu atmosferi görüntülenmiş.

NASA, Juno'nun çektiği görüntünün amatör astronom Roman Tkachenko tarafından geliştirildiğini ve bu fotoğrafın elde edildiğini söylüyor.

Juno bu fotoğrafı Mart sonunda yaptığı yakın geçiş sırasında çekmişti.

Jüpiter'deki devasa fırtına net biçimde görünüyor. NASA "Amatör astronom Jason Major fotoğrafın renk kalitesini yükseltti ve tam bir sanat eserine dönüştürdü" diyor.

Burası Jüpiter'in üzerindeki 'Büyük Kırmızı Leke'nin hemen güneyinde kalan fırtınalar bölgesi. NASA bu fırtına bölgesinin ilk kez bu kadar yüksek çözünülürlükte görüntülendiğini söylüyor.

Juno bu fotoğrafı Jüpiter'in bulutlarına 8,700 kilometre mesafeden çekmişti.

Juno'nun çektiği fotoğrafları JunoCam uygulamasıyla netleştirip düzenleyen bazı amatör astronomlar sanat eseri sayılabilecek fotoğraflar elde ediyor.

NASA, durmak bilmeyen Jüpiter atmosferinin de bu kadar güzel karelerin yakalanmasını sağladığını söylüyor.

Bu kare Jüpiter'in güney yarımküresinden.

Juno yakın geçiş sırasında Jüpiter atmosferine 9 bin km yakınlaşmışken bu fotoğrafı çekmeyi başarmıştı.

Jüpiter'in güney kutbunun yüksek çözünülürlüklü fotoğrafı, amatör astronom Gabriel Fiset tarafından oluşturulmuş.

Gezegenin atmosferinde çok sayıda dev fırtına görmek mümkün.

Fotoğrafların telif hakları NASA'ya aittir.