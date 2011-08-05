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Yaşam

JÜPİTER'E YOLCULUK BAŞLIYOR ANKARA (A.A) 

05 Ağustos 2011 13:21

-JÜPİTER'E YOLCULUK BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Jüpiter yolculuğu bugün başlayacak. NASA tarafından hazırlanan uzay aracı Juno, hava koşullarının elverişli olması durumunda Cape Canaveral üssünden Atlas-5 roketiyle fırlatılacak. Yaklaşık 773 milyon avroya malolacak Jüpiter misyonu çerçevesinde Juno, Haziran 2016'da dev gezegene ulaşacak. Gezegen ile radyasyon kuşağının iç kenarı arasındaki dar bölgeden geçecek olan Juno, Jüpiter'in kutuplarının üzerinde, bulut tepelerine 5 bin kilometre mesafede uçacak, yörüngede kalacağı bir yıl içerisinde 33 kez gezegenin etrafını dolaşacak. Gezegenin oluşumuna dair ipuçları toplaması beklenen Juno'nun görevleri arasında, Jüpiter'in atmosferindeki su oranını saptamak da bulunuyor.

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