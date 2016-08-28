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Yaşam
Deutsche Welle

Juno Jüpiter'e en yakın mesafeden geçti

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA Jüpiter'i araştıran uzay aracı Juno'nun gezegene en yakın mesafeden geçtiğini açıkladı.

28 Ağustos 2016 14:40


Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'dan yapılan açıklamada, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'i araştırmak üzere fırlatılan uzay aracı Juno'nun 4 bin 200 km. ile gezegene en yakın mesafeden geçtiği belirtildi.

Güneş Sistemi'nin kralı merak uyandırıyor

Saatte 280 bin km. hızla ilerleyen Juno'nun Jüpiter'e daha önce hiç bu denli yaklaşmadığı kaydedildi. NASA ayrıca, ilk kez olmak üzere Juno'nun kamerasının da açıldığını ve böylelikle araştırma misyonunun tam anlamıyla başlatıldığını duyurdu. Juno'nun geliştiricisi Southwest Araştırma Enstitüsü'nden Scott Bolton, "Bu Güneş Sistemimizin kralını gözlemlemek ve ne şekilde işlediğini keşfetmek için elimize geçen ilk fırsat" diye konuştu.

2011 yılında uzaya fırlatılan Juno, 5 yıllık yolculuğun ardından temmuz ayında Jüpiter'in yörüngesine oturmuştu. NASA, Juno misyonu ile Güneş Sistemi'nin yapısı ve kökenleri hakkında daha fazla bilgi edinmeyi amaçlıyor. Juno'nun Jüpiter'in farklı katmanlarını incelemesi ve yapıtaşları hakkında bilgi vermesi hedefleniyor. Araştırmacılar, Jüpiter'deki sert rüzgarlar ve gazdan oluşan gezegenin bir çekirdeği olup olmadığı sorusuna yanıt arıyor.

NASA'nın Juno'nun gönderdiği fotoğrafları gelecek hafta yayınlaması bekleniyor. Fotoğraflarının analizinin uzun zaman alacağı tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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