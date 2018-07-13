Juncker'in NATO zirvesinde güçlükle ayakta durmasının nedeni siyatik ağrılarıymış

AB Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in çarşamba günü NATO zirvesi sırasında ayakta durmakta zorlanmasının bazı medya organlarında dile getirildiği gibi alkol almasından değil siyatik ağrılarından kaynaklandığını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Schinas açıklamasında " Başkan çarşamba gecesi çok şiddetli siyatik ağrıları ve kramplar yaşadı. Daha önce kendisi de siyatik ağrılarının yürümesini olumsuz etkilediğini kamuoyu önünde dile getimişti. Başkan, bu acı verici anlarda kendisine yardım eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Portekiz Başbakanı Antonio Costa'ya teşekkür ediyor. Şimdi ilaçlarını alıyor ve kendisini daha iyi hissediyor" dedi.

63 yaşındaki Juncker çarşamba günü Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin akşam yemeği sırasında ayakta durmakta zorlanmış ve daha sonra tekerlekli sandalyeye bindirilmişti.

Rutte ve Costa ise ayakta durmakta zorlanan ve birden fazla kez sendeleyen Juncker'in koluna girerek yardım etmişti.