T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Juncker: Erdoğan'ın tehditlerini aştım; AB-Türkiye sığınmacı anlaşması tehlikede değil

"Sürecin bitmesinin sebebi biz olmayacağız"

19 Mart 2017 16:03

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Bild am Sonntag gazetesine verdiği mülakatta "Erdoğan bir çok defalar tehdit etmesine rağmen Türkiye bu anlaşmayı iptal etmeyecektir. Ben bu tehditleri aştım" şeklinde konuştu.

Juncker Türkiye'nin sahillerinin "kaçakçılık çeteleri ve haydutlar tarafından" kontrol altına alınmasının Türkiye'nin çıkarına olmayacağını belirtti.

16 Nisan referandumu ile ilgili Türk bakanların bazı Avrupa ülkelerinde yapacakları etkinliklerinin iptal edilmesi nedeniyle son dönemde Türkiye ile Almanya ve Hollanda arasında yaşanan kriz sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanlardan göçmen anlaşmasından Türkiye'nin tek taraflı vazgeçebileceği yönünde açıklamalar gelmişti.

Juncker: Sürecin bitmesinin sebebi biz olmayacağız

Türkiye ile AB arasında geçen yıl imzalanan göçmen geri kabul anlaşması uyarınca Türkiye, Yunan adalarına yasadışı yollarla geçen göçmenleri geri almayı kabul etmiş, Türkiye'ye iade edilen her bir Suriyeli karşılığında da, Türkiye'deki mülteci kamplarından bir Suriyelinin Avrupa'ya gönderilmesi üzerinde anlaşılmıştı.

Juncker Bild am Sonntag gazetesine verdiği mülakatta, Türkiye'nin AB üyelik müzekere sürecinin sonlandırılmasına da karşı çıktı. "Zaten olmayan müzakereler dondurularak hınç almak mantıklı değil" dedi. Juncker Türkiye'nin AB üyeliğinin de üye ülkelerin isteksizliğinden değil, "Türklerin AB standardlarını hayata geçirme konusundaki isteksizliğinden" başarısız olacağını söyledi. Juncker Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesinin AB'ye üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesiyle eşanlamlı olacağını belirtti.

AB Komisyonu Başkanı ayrıca Avrupa'da yaşan milyonlarca Türkün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı olmadığını söyledi. Juncker "Bütün Türkler küçük Erdoğanlar değil" ifadelerini kullanarak, Türk halkı ve hükümeti arasında "büyük bir fark" olduğunu belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa Birliği KomisyonuJean Claude JunckerTürkiyeAnkaraBild SonntagNisanTürkAvrupaAlmanyaHollandaRecep Tayyip ErdoğanYunanSuriyeli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24