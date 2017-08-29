T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Juncker: Erdoğan sorumluluğu AB'ye yüklemeye çalışıyor

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı AB ile bağın kopuşunun sorumluluğunu Avrupalılara yüklemeye çalışmakla suçladı.

29 Ağustos 2017 16:19

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, üyelik müzakerelerinin durmasından Türk hükümetini sorumlu tuttu. Brüksel’deki AB Büyükelçilerinin yıllık konferansında konuşan Juncker “Türkiye dev adımlarla Avrupa’dan uzaklaşıyor” dedi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı AB ile bağın kopuşunun sorumluluğunu Avrupalılara yüklemeye çalışmakla suçladı.

Türkiye ile üyelik müzakerelerinin bitirilip bitirilmemesi gerektiği sorusunun yöneltildiğini belirten Juncker, şu anda Ankara ile zaten müzakere yapılmadığını hatırlattı. “Erdoğan’ın, Avrupa’nın müzakereleri bitirmek istediğini söylemesini istediğinden şüpheleniyorum” diyen AB Komisyonu Başkanı, Erdoğan’ın böylelikle “tüm sorumluluğu Türkiye yerine AB’nin üzerine yıkmak istediğini” söyledi.

“Üyeliği imkansız kılan Erdoğan sistemi”

“Bu numaraya kanılmaması” yönünde uyarıda bulunan Juncker, “Türkiye’nin AB üyeliğini imkansız kılan” etkenin “Erdoğan sistemi” olduğunun Türkler tarafından anlaşılması gerektiğini kaydetti.

AB ile Ankara arasındaki üyelik müzakereleri 2005 yılından beri devam ediyor. Üyelik müzakerelerinde yıllarca süren durgunluğun ardından, sığınmacı krizinde Türkiye’nin eforlarına karşılık 2015 ve 2016 yıllarında “Ekonomik ve Parasal Politikalar” ile “Mali ve Bütçesel Hükümler” fasılları müzakereye açılmıştı. Ancak darbe girişiminin ardından yaşanan kitlesel tutuklamalar nedeniyle, AB üyeleri aralık ayında şimdilik yeni fasıl açılmayacağı yönünde karar almıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

afp,AP,AÜ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAvrupalılaraBirliğiKomisyonu Başkanı Jean-Claude JunckerTürk BüyükelçilerininJunckerAvrupa&rsquo;danTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24