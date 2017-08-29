Juncker: Erdoğan sorumluluğu AB'ye yüklemeye çalışıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, üyelik müzakerelerinin durmasından Türk hükümetini sorumlu tuttu. Brüksel’deki AB Büyükelçilerinin yıllık konferansında konuşan Juncker “Türkiye dev adımlarla Avrupa’dan uzaklaşıyor” dedi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı AB ile bağın kopuşunun sorumluluğunu Avrupalılara yüklemeye çalışmakla suçladı.

Türkiye ile üyelik müzakerelerinin bitirilip bitirilmemesi gerektiği sorusunun yöneltildiğini belirten Juncker, şu anda Ankara ile zaten müzakere yapılmadığını hatırlattı. “Erdoğan’ın, Avrupa’nın müzakereleri bitirmek istediğini söylemesini istediğinden şüpheleniyorum” diyen AB Komisyonu Başkanı, Erdoğan’ın böylelikle “tüm sorumluluğu Türkiye yerine AB’nin üzerine yıkmak istediğini” söyledi.

“Üyeliği imkansız kılan Erdoğan sistemi”

“Bu numaraya kanılmaması” yönünde uyarıda bulunan Juncker, “Türkiye’nin AB üyeliğini imkansız kılan” etkenin “Erdoğan sistemi” olduğunun Türkler tarafından anlaşılması gerektiğini kaydetti.

AB ile Ankara arasındaki üyelik müzakereleri 2005 yılından beri devam ediyor. Üyelik müzakerelerinde yıllarca süren durgunluğun ardından, sığınmacı krizinde Türkiye’nin eforlarına karşılık 2015 ve 2016 yıllarında “Ekonomik ve Parasal Politikalar” ile “Mali ve Bütçesel Hükümler” fasılları müzakereye açılmıştı. Ancak darbe girişiminin ardından yaşanan kitlesel tutuklamalar nedeniyle, AB üyeleri aralık ayında şimdilik yeni fasıl açılmayacağı yönünde karar almıştı.

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