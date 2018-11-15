Juncker Brexit için AB zirvesi istedi, Tusk Barnier ile görüşecek

İstanbul, 15 Kasım (DHA) - AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Birleşik Krallık hükümetinin taslak Brexit anlaşmasına onay vermesi sonrasında, Avrupa Birliği\'nin Birleşik Krallık\'ın da katılacağı bir \"Brexit zirvesi\" toplamasını önerdi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Juncker, \"Birleşik Krallık\'ın Avrupa Birliği\'nden düzenli şekilde geri çekilmesi konusunda müzakerelerde kararlı, belirleyici ilerlemenin sağlandığını ifade eden bir mektubu gönderdim\" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk da, AB Komisyonu\'nun Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier ile bugün Türkiye saati ile 09.50\'de bir araya geleceğini duyurdu.

Yapılacak görüşmede, Barnier\'in Tusk\'a Birleşik Krallık ile Brexit müzekerelerinde \"belirleyici, kararlı ilerleme\" sağlandığını söylemesi ve bunun Tusk\'ın Brexit anlaşmasının onaylanması için \"olağanüstü bir AB liderler zirvesi\" çağrısı yapmasına olanak vermesi bekleniyor.

