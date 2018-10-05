T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Juncker: AB'nin uzun vadeli güvenlik için Rusya'ya ihtiyacı var

İstanbul, 5 Ekim (DHA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, AB'nin bölgede uzun süreli güvenliği başarmak için Rusya ile işbirliği yapmasının zorunlu olduğunu söyledi

05 Ekim 2018 16:15

İstanbul, 5 Ekim (DHA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, AB\'nin bölgede uzun süreli güvenliği başarmak için Rusya ile işbirliği yapmasının zorunlu olduğunu söyledi.
Juncker ayrıca, AB\'nin dış politika konularında daha yetenekli ve harekete geçmeye hazır olmasının gerektiğini söylediği konuşmasında, Avrupalıların İran\'a karşı verdikleri sözlerin arkasında durmaları gerektiğini de ifade etti. AB Komisyonu Başkanı ayrıca, euronun güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu da vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ekim DHAAvrupa Birliği AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ABRusyaJunckerABAvrupalılarınAB Komisyonu Başkanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24