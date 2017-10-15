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Dünya

Juncker: AB’nin Katalonya’ya müdahalesi kaosa yol açar

İstanbul, 15 Ekim (DHA) – Avrupa Birliği Komisyon Başkanı, İspanya’nın Katalonya krizinden uzaklaşmak adına verdiği tavsiyeyi görmezden gelmesi hakkındaki üzüntüsünü belirtirken, AB’nin yapacağı herhangi bir müdahalenin ‘daha fazla kaos’a yol açacağını sö

15 Ekim 2017 18:27

İstanbul, 15 Ekim (DHA) – Avrupa Birliği Komisyon Başkanı, İspanya’nın Katalonya krizinden uzaklaşmak adına verdiği tavsiyeyi görmezden gelmesi hakkındaki üzüntüsünü belirtirken, AB’nin yapacağı herhangi bir müdahalenin ‘daha fazla kaos’a yol açacağını söyledi.
Cuma günü Lüksemburg’da öğrencilere konuşma yapan Jean-Claude Juncker, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’a, hükümetinin Katalonya durumunun kontrolden çıkmaması için harekete geçmesi gerektiğini bildirdiğini, fakat bu tavsiyenin dikkate alınmadığını dile getirdi.
Juncker, ‘Bir süredir İspanya Başbakanı’na Katalonya’nın bunalım sürecine girmemesi için belirli girişimlerde bulunması gerektiğini söylüyorum fakat neredeyse hiçbir şey yapılmadı’ dedi.
Juncker, Avrupa’yı bir birlik olarak görmeyi dilediğini fakat Katalon bağımsızlığı konusunda ellerinin bağlı olduğunu belirtti.
Juncker yaptığı açıklamada ‘İnsanların sorumluluklarını yüklenmesi gerekir. Komisyonun neden bu olaya karışmadığını açıklamak isterim. Birçok insan ‘Juncker bu işe dahil olmalı’ diyor. Bunu yapmıyoruz çünkü dahil olursak bu durum AB’de daha çok kaos yaratacak. Bunu yapamayız. Bu duruma dahil olamayız’ dedi.

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