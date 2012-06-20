Jullian Assange Londra’dan firar etti, Ekvador Büyükelçiliği'ne sığındı

Wikileaks’İn kurucusu Jullian Assange, Ekvador’un Londra Büyükelçiliğine sığınarak, politik iltica talebinde bulundu.

amerikanbulteni.com'da yer alan habere göre; Ekvador Dışişleri Bakanı Ricardo Patino, Ekvador’un talebi incelediğini açıkladı. Assange, İsveç’in cinsel taciz suçlamaları nedeniyle uzun süredir ev hapsinde tutuklu olarak İngiltere’de yargılanıyor.

Ekvador Dışişleri Bakanı, Assange’ın ev hapsinde olduğu evden firar ederek büyükelçiliklerine sığındığını açıkladı. Bakan Ricardo Patino, Ekvador’un bu iltica talebini kabul etme eğiliminde olduğunu da kaydetti.

Assange’ın Ekvador’un solcu devlet başkanı Rafael Correa’ya gönderdiği mesajda,”kendi ülkesinin (Avustralya), kendisini vatana ihanet ve idamla yargılayacak üçüncü ülkelere (ABD) karşı korumayacağı için iltica başvurusunu kendi ülkesine yapmadığını” söyledi.