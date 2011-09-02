Jüliyet Seyahi mirasını Koç'a bıraktı

T24 - 94 yaşında ölen Jüliyet Seyahi, antikalarını "İstediklerini alsın" diye Semahat Arsel'e, evini de Koç Vakfı'na bıraktı.







Fransa’da 1950 ile 60 yılları arasında şapka tasarımcılığı üzerine eğitim alan Jüliyet Seyahi, Türkiye’ye döndükten sonra uzun yıllar Vakko’nun kurucusu Vitali Hakko’nun yanında çalıştı.



Vakko’nun şapka tasarımcılarından biri olan Seyahi, hayatı boyunca hiç evlenmedi. Seyahi, 94 yaşında, nisan ayında hayatını kaybetti. Antika ev eşyası merakı olan ve evinde bulunan bütün eşyaları değerli antikalardan oluşan Seyahi’nin ölümünün ardından bıraktığı vasiyetnamesinde önemli bir de isim yer aldı.



Beyoğlu 19. Noterliği’nde 30 Ocak 2009 tarihinde düzenlenen vasiyetnamede Jüliyet Seyahi, ölümünün ardından oturmakta olduğu evinde bulunan antika eşyalarından, Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi olan Türkiye’nin en zengin kadınlarından Semahat Sevim Arsel’in istediklerini alabileceğini belirtti. Vasiyetnamede Arsel’in seçip aldığı eşyaların dışında diğer ev eşyalarının ise akrabalarına kalacağı ifade edildi. Jüliyet Seyahi’nin Şişli’deki evinde yer alan eşyalarından Semahat Arsel’in 80-90 yıllık olduğu belirtilen antika kanepe takımı ile birer de ayna, tablo ve heykel seçtiği öğrenildi. Arsel’in Sadberk Hanım Müzesi’nde sergilemek üzere seçtiği eşyalar için aileye mektup gönderdiği ve teşekkür ettiği belirtildi. Seyahi’nin geride bıraktığı antika eşyaların, müzedeki düzenlemenin ardından sergilenmeye başlanacağı, bu durumun da aileye bildirildiği ifade edildi.

Hastaneye de bağış yaptı



Haberturk'ün haberine göre, Jüliyet Seyahi, Şişli Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan evi ve iki katlı dükkânı da ölümünün ardından Ermeni Katolik Surp Agop Hastanesi Vakfı’na bıraktı. Seyahi’nin vasiyetine göre, ölümünün ardından mirasında yer alacak para ve her türlü banka mevduatı, ismini belirttiği 4 akrabasına kaldı. Babası Onnik Seyahi ile Koç Holding’in kurucusu olan Vehbi Koç’un da çok samimi arkadaş olduğu öğrenilen Jüliyet Seyahi vasiyetnamesinde, Surp Agop Hastanesi Vakfı’na bıraktığı malların vakıf yararına kullanılıp kullanılmadığının Vehbi Koç Vakfı tarafından denetlenmesini de istedi.

Dünya'nın 376'ncı zengini



Vehbi Koç’un en büyük çocuğu olan Semahat Arsel, Türkiye’nin en zengin kadınlarından biri. Forbes listesinde 3 milyar dolarlık kişisel serveti ile dünyanın en zengin 376’ncı ismi olarak gösterilen Arsel, geçen yılın gelir vergisi sıralamasında Türkiye ikincisi olmuştu.



