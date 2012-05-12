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Julio Iglesias'ı Venezuela'da soydular

Konser vermek amacıyla Venezuela’da bulunan ünlü İspanyol şarkıcı Julio Iglesias’ın eşyaları ve paraları çalındı.

12 Mayıs 2012 07:43

Konser vermek amacıyla Venezuela’da bulunan ünlü İspanyol şarkıcı Julio Iglesias’ın eşyaları ve paraları çalındı.

Milliyet'in haberine göre, Venezuela Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Valencia kentinde konser veren 68 yaşındaki İglesias ile yeğeninin, konakladıkları oteldeki odalarına döndüklerinde, 1600 dolarlarının yanı sıra 3 iPad, video kamera, bilgisayar ve kişisel belgelerinin yer aldığı çanta ile eşyalarının çalındığını gördükleri bildirildi.

Açıklamada, olayın ardından otel görevlilerini sorguya çeken  dedektiflerin, güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldıkları da kaydedildi.


 

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