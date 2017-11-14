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Kültür-Sanat

Julie Byrne ve Lola Marsh bu hafta Salon'da

İstanbulluların müzikle ilişkisine yön veren Salon etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor

14 Kasım 2017 19:25

2010’dan bu yana İstanbulluların müzikle ilişkisine yön veren Salon'da bu haftanın ilk konuğu son dönemin halk ozanı kadınlarının en etkileyici isimlerinden Julie Byrne olacak. Salon sahne indie pop grubu Lola Marsh’ı da ağırlayacak.

New Yorklu şarkıcı, söz yazarı Julie Byrne, gürültü, kaos ve yeşille ilişkisi New York’unkine çok benzer bir şehirde, kendisiyle aynı hisleri paylaşanlarla kavuşmak üzere şimdi ilk defa, 15 ve 16 Kasım’da, iki gece üst üste vereceği konserler için İstanbul’a geliyor.

Julie Byrne’ün ardından Salon sahnesi indie pop grubu Lola Marsh’ı ağırlayacak. Lola Marsh, dinleyenlerin içini ısıtacak vokaller ve kesinlikle akıllarına takılacak gitar melodileri ile 17 Kasım Cuma akşamı Salon’a geliyor.

Son dönemin halk ozanı kadınlarının en etkileyicilerinden Julie Byrne Salon’un konuğu.

Julie Byrne
(15 Kasım Çarşamba-16 Kasım Perşembe)

New Yorklu şarkıcı, söz yazarı Julie Byrne, gitarist babasının etkisiyle ruhuna akustik gitar tınıları işleyerek büyüdü. Büyüdüğü şehrin gürültüsü ve kaosu onu huzur bulacağı besteler yapmaya itti. Bugüne kadar iki uzunçalar yayımladı. İkinci albüm ‘Not Even Happiness’ müzik dünyası tarafından takdirle karşılandı. “Follow My Voice” başlıklı şarkısında da dediği gibi New York onun için cehennemden farksız, ama New York’u gitarı, şairane sözleri ve şehrin yeşil doğasıyla herkes için yaşanabilir kılıyor. Julie Byrne’ün iki gece üst üste Salon’a konuk olacağı konserin biletleri oturmalı (numarasız) tam 50 TL, ayakta 40 TL, öğrenci 30 TL olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

Dinleyenlerin içini ısıtacak vokaller ve akıllarına takılacak gitar melodileri ile Lola Marsh sahnede

Lola Marsh
17 Kasım Cuma, 22.00

Indie pop grubu Lola Marsh, grup üyeleri Gil Landau ve Yael Shoshana Cohen’in ortak arkadaşlarının bir partisinde sıkılıp müzik hakkında sohbet etmeleriyle kuruldu. Hızlıca çalışmalara başlayan ikili, ilk single “Sirens” ve dünya çapında büyük ses getiren ikinci single “You’re Mine”ı 2015’te yayımladı. Bu parçaları takip eden büyük festival sahneleri ve karşılaştığı büyük medya ilgisinin ardından Universal Music ailesine katıldı. Ardından ikinci single’la aynı adı taşıyan ‘You’re Mine’ başlıklı kısaçalar platformlardaki yerini aldı. Şimdi de dinleyenlerin içini ısıtacak vokaller ve kesinlikle akıllarına takılacak gitar melodileri ile %100 Müzik konserleri kapsamında Salon’a geliyorlar. Konserin biletleri ayakta(tam) 70 TL, öğrenci 55 TL olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

ETİKETLER

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