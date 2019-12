-JULIE ANDREWS'A "ÖMÜR BOYU BAŞARI" GRAMMY'Sİ LOS ANGELES (A.A) - 13.02.2011 - ABD'de müzik ve kayıt alanında 150 uzmanın seçtiği Grammy Ödülleri'nde bu yıl İngiltere'nin seçkin oyuncu ve şarkıcısı Julie Andrews, "Ömür Boyu Başarı" ödülü aldı. Özgün adı "Gramafon Ödülü" olan 53. yıl Grammy'sinde Julie Andrews, California-Los Angeles'e gelerek, devletin orta öğretimde müzik derslerine de yansıyan bütçe kesintilerine dikkat çekti. 75 yaşındaki Julie Andrews, 1965'in dünyada müzikal film başyapıtı Sound of Music (Neşeli Günler) ve 1964'te "en iyi kadın oyuncu Oscarı"nı kazandığı Marry Poppins filmleriyle hatırlanıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Avusturya'nın sisler içinden süzülen bakir doğasında çocuk ruhuna giren Sound of Music filmi, Amerikalı besteci Richard Rogers (1902-1979) ile söz yazarı Oscar Hammerstein'ın (1895-1960) şaheseri, Julie Andrews'un mükemmel oyunuyla kaydedildi. Filmin yönetmeni Robert Wise (1914-2005), 1961'de Batı Yakasının Hikayesi'nde olduğu gibi "en iyi yönetmen Oscarı"nı kazandı. Film Andrews'un çocukları büyüleyen yeteneğiyle, 1966 yılında 10 dalda aday olduğu Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Ödülleri'nde "en iyi film", "yönetmen", "müzik", "ses" ve "kurgu" dallarında 5 Oscar kazandı. ABD'de "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasına seçildi ve Kongre Kütüphanesi'nin "Ulusal Film Arşivi"nde korunmasına karar verildi. Andrews, Sound of Music filminde manastırda rahibe olamadan, Albay Von Trapp'ın yedi çocuğuna bakması için manastırdan gelen mürebbiyelik teklifini kabul eder ve Avusturya doğasında "müziğin sesi" doğar. İşin ilginç tarafı Julie Andrews, Wealt Disney yapımı Marry Poppins filminde de Amerikalı oyuncu Dick Van Dyke'ın çocuklarına "sihirli dadılık" etmektedir.