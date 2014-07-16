T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Jülide Ateş, NTV'den istifa etti

NTV'nin önemli ekran yüzlerinden haber spikeri Jülide Ateş, istifa ettiğini açıkladı

16 Temmuz 2014 03:20

NTV'nin en önemli ekran yüzlerinden biri olan haber spikeri Jülide Ateş, kanalla yollarını ayırdığını açıkladı. Ateş kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada "NTV' deki görevimden bugün itibariyle istifa ettiğimi bildiririm, saygılarımla' dedi.

1990'da Türkiye güzeli seçildikten sonra televizyonculuğa adım atan Ateş, 1992'de star Haber'i sunmaya başladı. Bir süre Reha Muhtar'ın ekibinde çalışan Ateş, 1995'te Kana D Ana Haber'i sundu. 1996 yılında TGRT'ye geçen Jülide Ateş, 2007'de kanalın satılma sürecine kadar da buradaki görevini sürdürdü. Daha sonra da Star TV'de bir süre Sabah programı sunan Ateş, NTV'ye 2012 yılında transfer olmuştu.

ETİKETLER

jülide ateşntvistifa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24