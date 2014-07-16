Jülide Ateş, NTV'den istifa etti

NTV'nin en önemli ekran yüzlerinden biri olan haber spikeri Jülide Ateş, kanalla yollarını ayırdığını açıkladı. Ateş kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada "NTV' deki görevimden bugün itibariyle istifa ettiğimi bildiririm, saygılarımla' dedi.

1990'da Türkiye güzeli seçildikten sonra televizyonculuğa adım atan Ateş, 1992'de star Haber'i sunmaya başladı. Bir süre Reha Muhtar'ın ekibinde çalışan Ateş, 1995'te Kana D Ana Haber'i sundu. 1996 yılında TGRT'ye geçen Jülide Ateş, 2007'de kanalın satılma sürecine kadar da buradaki görevini sürdürdü. Daha sonra da Star TV'de bir süre Sabah programı sunan Ateş, NTV'ye 2012 yılında transfer olmuştu.