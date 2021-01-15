Jülide Ateş ile '40' adlı programın yeni adresi belli oldu

Jülide Ateş'in sunduğu BBO Yapım imzalı "40" adlı programın yeni adresi Gain oldu.

BBO Yapım imzalı 40 programı, Buket Aydın'ın yerine Jülide Ateş'le anlaşmış ve program da Haber Global'e transfer olmuştu. Jülide Ateş'in sunumu "40" program geçtiğimiz hafta Haber Global ile yollarını ayırmıştı. 40 programının yapım şirketi BBO Yapım 40. bölüm ile birlikte Haber Global ile yollarını ayırma kararı almıştı.

BBO Yapım'ın açıklaması şöyle:

"40 programı , Haber Global kanalıyla Aralık ayında ilkesel ve vizyon anlayışı olarak aynı paydada buluşamadığı için karşılıklı olarak uzlaşma yoluyla 40. Bölümün yayınından sonra sözleşmesini devam ettirmeme kararı almıştır.

40, yayınlandığı her mecrada gündem olmuş ve çok ses getirmiş, uluslararası mecralarda yerini bulan “özgün hard talk” olma özelliğine sahip ilk Türk formatı. 19 milyon nüfusa sahip olan Romanya’da da gündemi sarsan bir program. Yayınlandığı saatte 1 buçuk milyon kişi tarafından seyrediliyor. Yakın zamanda İngiltere, Almanya ve Lübnan’da da yayın hayatına başlayacak. Ayrıca 40, Türkiye’de de çok ilgi gören ve konuşulan bir program olma özelliğine sahip. İlgi gören her program gibi 40’ın benzeri olduğunu düşünen taklitleri de maalesef yayın hayatımızdalar. Üstelik daha daha yenileri de türeyecek, öyle gözüküyor.

Elimiz, gözümüz, beynimiz hep ve sadece işimizde… O yüzden taklitler sadece taklittir.

40’a Haber Global ekranlarında 40. Bölümle veda ettik."

40 programı artık Gain'de

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"40. bölümümüzde Türkiye’nin değerlerinden Demet Akbağ’ı ağırladık. Duyuruları yapılmasına rağmen, 40. bölümümüzü yayın günü olan 7 Ocak Perşembe akşamı Amerika’daki kongre baskını kaynaklı, kanalın yayın akışının değişmesi nedeniyle yayınlayamadık. Dolayısıyla planladığımız gibi 40’ın Gain’e transfer olduğunu 8 Ocak Cuma sabahı açıklayamadık. Etik yayıncılık anlayışımız, konuğumuza ve izleyicimize verdiğimiz değer ve saygı nedeniyle…

14 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan Demet Akbağ’lı 40. Bölümümüzün ardından bugün kamuoyu ile 40’ın artık Gain’de olduğunu paylaşabiliyoruz.

40, Jülide Ateş’in olgun, tarafsız sunumuyla yayın hayatına devam edecek. İlkeli, özgür, yenilikçi, namuslu ve vizyoner olarak. Takdir seyircinin ve basın emektarlarının.

Yapacak çok işimiz, sorulacak çok sorumuz var. Yakında görüşmek üzere…"

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