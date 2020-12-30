Dijital içerik platformu Gain, yayın hayatına başladı

Dijital içerik platformu Gain bugün yayın hayatına başladı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Japonya merkezli Nippon Paint Holdings'e satılmadan önce Filli Boya şirketinin sahibi olan Gözde Akpınar, Gain Medya'nın kurucusu. Platform şimdilik mobil cihazlarda takip edilebiliyor.

Gain Medya, farklı içeriklere sahip programlarının tanıtımlarını son dönemde yoğunlaştırmıştı.

Gain, 2019 yılında Beyn Danışmanlık bünyesinde kurulan yeni nesil bir video içerik platformu. Kullanıcıların farklı zamanlarda farklı video izleme alışkanlıklarına seslendiği belirtilen Gain, yapay zeka tabanlı algoritması ve güncel içerik alternatifleri ile izleyicilere kendi akışlarını kazandırmayı amaçlıyor.

Gain aynı zamanda bağımsız video içerik yaratıcılarını da desteklemek, sektörde çok sesliliğe ve özgün üretimlere önem veren bir yayın politikası izleyeceğini aktardı.

Platformda, başrollerinde Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar'ın rol aldığı 10 Bin Adım isimli dizi tanıtıldı.