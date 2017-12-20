Julianne Moore: Ülkemi tanıyamıyorum, Trump'ın idealleri aptalca

Dünyaca ünlü oyuncu Julianne Moore, yeni filmi ‘Suburbicon’ için konuk olduğu dergide ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçileceğini asla düşünmediğini söyleyen Oscar Ödüllü oyuncu Moore, "Trump’ın idealleri yalnızca saldırgan değil, aynı zamanda aptalca" dedi.

57 yaşındaki ABD'li oyuncu Julianne Moore, Tuhaf Dergi’nin aralık sayısına konuk oldu. George Clooney’nin 'Suburbicon' filminde iki karakteri birden canlandıran oyuncu, filmin siyasal yanı, ABD Başkanı Trump’ın siyaseti ve cinsiyet eşitsizliği hakkında konuştu.

"Artık kendi ülkemi tanıyamıyorum"

“Trump’ın başkan olacağını tahmin edebilmiş miydiniz?” sorusuna "Asla tahmin edemedim. Artık kendi ülkemi tanıyamıyorum" diye yanıt veren Moore , "Sivil hak mücadelelerinin yürütüldüğü bir ortamda büyüdüm. Bazı şeylerin kalıcı olacağını düşünmüştüm ama yanılmışız" şeklinde konuştu.

"Trump’ın idealleri yalnızca saldırgan değil, aynı zamanda aptalca"

"ABD’yi büyük yapan şeyin, dünyanın her köşesinden insanların oluşturduğu bir nüfusa sahip olması ve bu insanlara bir gelecek sunması" olduğunu belirten Moore, ABD Başkanı'nı da eleştirerek "Trump’ın idealleri yalnızca saldırgan değil, aynı zamanda aptalca" dedi.