Julianne Moore silah şiddetine karşı turuncu giydi

Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Julianne Moore, "Ulusal Silah Şiddeti Bilinci Günü" dolayısıyla New York'ta düzenlenen, tüm eylemcilerin turuncu kıyafet giydiği protesto gösterisine katıldı.

Silahlı şiddete maruz kalmış, silahlı saldırıdan sağ kurtulmuş ve silahlı saldırıda yakınlarını kaybetmiş pek çok kişi ile sivil toplum kuruluşu üyesi bir çok aktivist, Brooklyn Köprüsü'nde yürüdükten sonra Aşağı Manhattan'daki Foley Square'de toplandı.

Gösteriye kendisi de turuncu giysiler giyerek katılan 56 yaşındaki Moore, burada yaptığı konuşmada, bu konuda nasıl aktivist olduğunu anlattı. Moore, 2012 yılında Connecticut'un Newtown kasabasındaki Sandy Hook İlkokulunda meydana gelen silahlı saldırıdan sonra haberi duyan 10 yaşındaki kızının, Queens'teki film setinde kendisine, "Anne bugün bir sürü çocuk mu vuruldu" diye sorduğunu, kızının bu sorusunun kendisini çok etkilediğini söyledi.

Moore, kızının bu sorusunun ardından "Everytown for Gun Safety"ye (Her Kasaba için Silah Güvenliği) ulaştığını, daha sonra da "Everytown Creative Council"i (Her Kasaba Yaratıcı Konseyi) başlattığını belirtti.

Julianne Moore, "Silah güvenliği, bir silah karşıtlığı veya silah destekçiliği değildir. Anayasa'nın ikinci madde sorunu da değildir. Bir güvenlik sorunudur. Bu, bu kadar basit." diye konuştu.

Moore'un "Everytown Creative Council" girişimine, daha sonra Jennifer Lawrence, Amy Schumer, Alec Baldwin ve Jennifer Aniston da katıldı.

Silahlı bir saldırıda yakınını kaybeden Yolanda Hernandez de "Bizim başımıza geleceğini hiç düşünmedik fakat bu herkesin başına her an gelebilir. Silah şiddetine karşı mücadele etmek için birini kaybetmeyi beklemeyin." dedi.