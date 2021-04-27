Julian Nagelsmann, 25 milyon Euro transfer ücretiyle Bayern Münih'in yeni teknik direktörü oldu

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, 25 milyon Euro ücretle Julian Nagelsmann'ın yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.

Bavyera ekibi, Hansi Flick'in sezon sonunda görevi bırakacağını açıklamasının ardından giriştiği teknik direktör arayışlarında mutlu sona kısa sürede ulaştı.

RB Leipzig'den yapılan açıklamada Nagelsmann'ın sezon sonunda takımdan ayrılarak Bayern Münih'in başına geçeceği duyuruldu. 33 yaşındaki antrenörün, Bayern Münih'le beş yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bild'in iddiasına göre Bayern, Nagelsmann için Leipzig'e 25 milyon Euro ödeyecek. Hoffenheim'da gösterdiği başarının ardından 2019-20 sezonu başında Leipzig'e gelen Nagelsmann'ın kontratı 2023'e dek sürüyordu.

Leipzig bu sezon ligde bitime üç hafta kala lider Bayern'in yedi puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.