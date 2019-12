-JULİA ROBERTS'LI FİLME ''YOGA TEPKİSİ'' ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Yaklaşık iki hafta önce vizyona giren ve başrolünde Julia Roberts'ın oynadığı ''Ye, Dua Et, Sev'' filmi, Yoga'yı insanlara yanlış bir şekilde tanıttığı gerekçesi ile Yoga üstatlarından tepki gördü. Hindistan'da Yoga Akademi'nin Kurucusu Azerbaycanlı Prof. Dr. Akif Manaf, Yoga'nın Matematik gibi bir bilim dalı olduğunu söyledi. Yoga'nın hiç bir dinle alakası olmadığını, evrensel bir kişisel gelişim ve sağlık sistemi olduğunu belirten Manaf, başrolünde Julia Roberts'ın oynadığı ''Ye, Dua Et, Sev'' filminin ise bu sistemi yanlış tanıttığını ileri sürdü. Manaf, ''Elizabeth Gilbert'in kitabından uyarlanan filmde baştan sona Yoga'dan bahsedilmekte ama ne yazık ki Yoga ile ilgili gerçekte hiçbir unsura yer verilmemektedir'' dedi. Filmde yapılan törenler ve ayinlerin Hinduizm'in değişik tarikatlarına ait ritüellerden ibaret olduğunu savunan Manaf, şöyle konuştu: ''Filmde gösterilen sahnelerde yer alan Kirtan (Hinduların ilahi söyleyip, zikir yaptıkları ayinler) görüntülerinin Yoga ile hiçbir ilgisi yoktur. Orijinal Yoga sistemi, evrensel bir kişisel gelişim ve sağlık sistemidir ve hiçbir dinle ilgisi yoktur. Yoga, Matematik gibi bir bilim dalıdır ve tüm insanlığa aittir. Yoga sisteminin en temel unsurlarının başında fiziksel duruşlar ve nefes teknikleri yer almaktadır. Bunlar olmazsa olmaz ögelerdir. Filmin hiçbir sahnesinde bu teknikler yer almamakta. Hinduizm Tanrılarının adlarının tekrarlandığı zikir ayinleri, sanki Yoga'da yapılan meditasyon gibi tanıtılmıştır. Filmde yer alan zikir ve tapınma törenleri de tamamen bir aldatmacadır. Hinduizm propagandasıdır.'' -İNSANLARI YOGA'DAN UZAKLAŞTIRIYOR- Manaf, dünya genelinde çok sayıda öğrencisi olduğunu anımsatarak, filmin vizyona girmesinin ardından bu öğrencileri başta olmak üzere çok sayıda rahatsızlık içeren postalar aldığını anlattı. Yoga adının tüm dünyada saygı duyulan ve güvenilen bir imaja sahip olduğunun altını çizen Manaf, Yoga ile ilgisi olmayan bir çok Hinduizm tarikatının ise bu şekilde ilgi çekmeye çalıştığını ileri sürdü. Yoga Akademi olarak amaçlarının tüm dünyaya Orijinal Yoga Sistemi'ni gerçek ve saf hali ile aktarmak olduğunu ifade eden Manaf, ''Bu tip Hindu tarikatlarının Yoga adını kirleterek, insanları yanlış yönlendirmesini ve zarar vermesini engelleyeceğiz'' diye konuştu. -FİLM- Film, hayatta her şeye sahip olan ama bir türlü tam bir mutluluğa erişemeyen Liz Gilbert'in (Julia Roberts) acılı bir boşanma ve depresyonun ardından kendini keşfetme sürecini anlatıyor. Gilbert bir yandan kendi gerçek iç dünyasını yeniden keşfedip, onunla tekrar bağ kurarken, bir yandan da dünyayı meraklı gözlerle gezmeyi arzu eden modern bir kadındır. Boşanmasının ardından bir yol ayrımına gelen Gilbert, işinden bir yıllığına izin alarak, karakterine hiç uymayan bir şekilde güvenli limanından çıkacak, hayatını değiştirmek için her şeyi riske atacaktır.