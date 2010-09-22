T24- İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin önemli kentlerinden San Sebastian'da bu yıl 58'incisi düzenlenen Uluslararası Film Festivali'nde Amerikalı aktris Julia Roberts'a "San Sebastian Ödülü" verildi.



Yönetmenliğini Ryan Murphy’nin yaptığı "Ye, Dua et, Sev" adlı filmin gösterimi ve ödülünü almak için San Sebastian’a gelen Julia Roberts’a İspanyollar yoğun ilgi gösterdi. Sinema kariyerinden dolayı layık görüldüğü ödülünü, filmdeki rol arkadaşı olan İspanyol aktör Javier Bardem’in elinden alan 42 yaşındaki Roberts, "büyük onur duyduğunu" söyledi.



Bu arada "Ye, Dua et, Sev"in tanıtımı için bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Roberts, kariyerini ailesine borçlu olduğunun altını çizerek, "Yapımcılar da her zaman bana iyi davrandılar. Ve film setine çocuklarımı da götürmeme izin verdiler" dedi.



"Hollywood’dan artık eskisi kadar yıldız oyuncu çıkmıyor. Hollywood bitmek üzere mi?" şeklindeki bir soruya ise Julia Roberts, "Sinemaya başladığımdan bu yana işler gerçekten değişti. Önceleri kariyerini geliştirebilirdin ve bu da adım adım yıldız olmanı sağlayabilirdi. Şimdi bir sahnede patlamak ve bunu korumak zorundasın. Bu bana imkansız gibi gelen birşey ve elbetteki cazip değil" cevabını verdi.



Javier Bardem ise ilk kez aynı filmde oynadığı Roberts için "Olağanüstü güzel bir kadın, çok profesyonel, oldukça çalışkan ve inanılmaz büyük bir cesareti var. Onunla çalıştığınızda işinizi çok kolaylaştırıyor" ifadelerini kullandı.



58 yıllık geçmişi olan San Sebastian Uluslararası Film Festivali kapsamında, 1986 yılından bu yana verilen "San Sebastian Ödülü"nü ilk olarak Jack Lemmon aldı. bu zamana kadar Betty Davis, Anthony Perkins, Susan Sarandon, Catherine Deneuve, Michael Caine, Sean Penn, Woody Allen, Antonio Banderas ve Richard Gere gibi birçok ünlü sinema sanatçısı da bu ödüle layık görüldü.



